Pare proprio che il manga di Gintama si concluderà nel mese di febbraio!

Nelle ultime ore è emersa in rete la notizia secondo cui Gintama , il longevo manga lanciato nel 2003 da, si concluderà nel numero 10 di Weekly Shonen Jump. Di conseguenza, solo due settimane ci separano ormai dall’attesissimo finale!

Secondo quanto riportato dalla fonte di informazione YonkouProductions, l’ultimo capitolo del fumetto sarà infatti incluso nel numero di Shonen Jump che raggiungerà le fumetterie nipponiche il prossimo 5 febbraio. I fan più legati al franchise, tuttavia, potranno continuare a godersi le avventure di Gintoki attraverso la quarta stagione dell’anime tratto dal manga.



Lanciata sul circuito televisivo nipponico soltanto lo scorso 7 gennaio, questa nuova serie d’animazione sta trasponendo infine la saga intitolata “Silver Soul”, ossia il 64° arco narrativo del fumetto creato da sensei Sorachi. Senza dubbio la saga più corposa di tutto il progetto, il “Silver Soul” comincia quando Utsuro - la cui immortalità l’ha costretto a trovare un modo per morire sul serio - rivela il suo ultimo piano: dare inizio ad una guerra che coinvolgerà l’intero universo e che provocherà la totale distruzione nel pianeta Terra. Il protagonista Gintoki dovrà dunque allearsi coi suoi vecchi alleati e i suoi storici nemici per fermare la tremenda minaccia aliena rappresentata dall’Amanto.



Serializzato sul settimanale Shonen Jump dal 2003, Gintama ha goduto di quattro trasposizioni televisive, per un totale di oltre 300 episodi. Dal fumetto, inoltre, sono stati tratti tre OAV e due film di animazione. In Italia, infine, il manga di Gintama è pubblicato da Star Comics, mentre l’anime è stato parzialmente licenziato dall'editore emiliano Dynit.