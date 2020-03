Parkour e CGI: cosplayer di Tanjiro Kamado diventa virale con un'incredibile clip

L'animatore freelance Sergio Garcia ha recentemente condiviso su Reddit un'incredibile clip dedicata a Demon Slayer, l'opera di Studio Ufotable tratta dal manga di Koyoharu Gotouge. Il video, in cui viene letteralmente portato in vita il personaggio di Tanjiro Kamado, è già esploso sul web e conta centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Nella clip creata da @T_Man e @BrknSergio l'ammazzademoni mette piede nel mondo reale andando a interscambiare in continuazione il proprio corpo con quello di un parkourist. Il video, disponibile alla visione in calce all'articolo, è stato pubblicato su Instagram e Reddit ed ha già ricevuto migliaia di upvote.

L'animatore ha lavorato sulla clip di circa venti secondi disegnando ed animando il personaggio, prima di aggiungere VFX, SFX, background e colori. Il risultato è assolutamente incredibile e mette in mostra ancora una volta tutta la passione dei fan per quest'opera.

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è definitivamente conclusa nel settembre 2019 e un film, intitolato Demon Slayer: The Infinity Train è stato annunciato in concomitanza con la trasmissione dell'ultimo episodio. Alla pellicola seguirà una seconda stagione, presumibilmente in arrivo a cavallo tra il 2021 e il 2022.

