Così Parlò Kishibe Rohan: lo spin-off di Jojo ritorna con dei nuovi capitoli

Le Bizzarre Avventure di Jojo: Diamond is Unbreakable è la quarta parte di Jojo. Hirohiko Araki pubblicò questa storia negli anni '80 per qualche anno, proseguendo le disavventure della famiglia Joestar, stavolta con Josuke. Durante questa serie però fu introdotto anche Rohan Kishibe, in breve diventato uno dei personaggi più amati della serie.

Rohan Kishibe non è poi apparso in Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo o nelle serie successive, bloccandosi su Diamond is Unbreakable. Tuttavia il successo del personaggio ha spinto Hirohiko Araki a dedicargli una serie a parte: Così Parlò Kishibe Rohan. Il manga ha ricevuto pure degli OVA pubblicati su Netflix, ma adesso la storia si rifornirà di nuovi capitoli.

Hirohiko Araki ha annunciato che verrà pubblicato un capitolo di Così Parlò Kishibe Rohan su Ultra Jump il 19 aprile 2022. Questo sarà l'undicesimo della serie ma non l'ultimo, visto che in seguito verranno pubblicate altre storie. Di conseguenza, Hirohiko Araki difficilmente si occuperà della nona parte di Jojo prima dell'estate.

Così Parlò Rohan Kishibe viene pubblicato per la prima volta il 7 luglio 1997 e poi negli anni l'appuntamento viene replicato, anche con collaborazioni d'eccezione che vedono Rohan a contatto con il marchio Gucci o con il museo del Louvre.