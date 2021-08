Così parlò Rohan Kishibe: Altri 3 episodi per la serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo

La serie spin off Così parlò Rohan Kishibe è stata accolta con entusiasmo da pubblico e critica, in particolare per l'originalità delle situazioni presentate nell'anime. Nel frattempo è stato annunciato un importante aggiornamento per la versione live action.

Lo scorso dicembre sono andate in onda le tre puntate in live action dello show, prodotte da NHK e con protagonista l'attore Issei Takahashi, insieme a Marie Iitoyo nei panni di Kyoka Izumi. Nelle scorse ore l'azienda ha anche annunciato di essere al lavoro su altri tre episodi inediti, che ci racconteranno le storie incentrate sulla vita di Rohan Kishibe, personaggio alter ego di Hirohiko Araki, autore de Le Bizzarre Avventure di JoJo e introdotto nella quarta parte del longevo manga. Ci sono importanti novità anche per quanto riguarda il cast della serie: nelle prossime puntate inedite troveremo Sho Kasamatsu, Ichikawa Ennosuke e Rio Uchida, anche se per ora non conosciamo ancora i nomi dei personaggi che interpreteranno. Per vedere i prossimi episodi inediti dovremo aspettare il prossimo dicembre, anche se per ora non è stata ancora annunciata la versione in italiano.

In attesa di avere altre informazioni sullo show, ecco tutto quello che dovete sapere sull'oav di Così parlò Rohan Kishibe, opera disponibile nel catalogo di Netflix.