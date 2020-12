Così parlò Rohan Kishibe: uno degli animatori dell'OVA dedica un disegno al protagonista

L'anime di Così parlò Rohan Kishibe, spin-off della serie Le Bizzarre Avventure di Jojo, debutterà ufficialmente nella stagione primaverile del 2021 sulla piattaforma di streaming Netflix, e per rendere meno pesante l'attesa uno degli animatori che ha partecipato al progetto ha dedicato un particolare sketch al protagonista.

Mentre l'intera community appassionata dell'opera di Hirohiko Araki attende qualche informazione riguardante la trasposizione animata di Stone Ocean, che potrebbe arrivare nel grande evento fissato ad aprile 2021, sarà possibile seguire più da vicino le avventure di uno dei personaggi principali apparso in Diamond Is Unbreakable, al fianco di Josuke Higashikata.

L'animatore Kohei Ashiya, ha condiviso su Twitter il fantastico disegno che potete trovare in calce alla notizia, mostrando i due lati molto diversi di Rohan Kishibe. Per chi non lo sapesse tale personaggio abbraccia completamente la vita dell'artista, essendo egli stesso un mangaka, e possiede uno Stand molto particolare, Heaven's Door, che gli consente di leggere le persone come se fossero dei libri, conoscendo anche le loro esperienze più significative.

Cosa ne pensate di questo simpatico sketch per celebrare un personaggio così singolare? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che Kira Yoshikage ha ottenuto un bel cosplay al femminile, e vi lasciamo alle prime informazioni riguardo l'OAV di Così Parlò Rohan Kishibe.