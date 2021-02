Così parlò Rohan Kishibe: disponibili su Netflix con doppiaggio italiano gli OVA di JoJo

Così parlò Rohan Kishibe è una serie composta da 4 episodi avente come protagonista un personaggio secondario di Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable. Finalmente l'anime è disponibile in Italia.

Rohan Kishibe è il fumettista apparso nella quarta parte della famosa opera di Hirohiko Araki che, a partire dal 1997, è stato reso il protagonista di una serie di manga spin-off che attualmente è composta da 2 volumetti. A seguito del successo degli adattamenti animati di Le Bizzarre Avventure di JoJo, nel 2017 è iniziata in Giappone la pubblicazione di alcuni OVA volti a trasporre le storie narrate Nei suddetti albi.

A inizio anno avevamo appreso che le storie di Rohan sarebbero presto arrivate in Italia sulla piattaforma Netflix e nella giornata del 18 Febbraio abbiamo finalmente l'opportunità di seguire le avventure animate del possessore dello stand Heaven's Door, le quali, con gran sorpresa dei fan, godono anche di un doppiaggio italiano che è possibile ascoltare già da un trailer presente sul sito ufficiale del colosso di streaming.

Nella serie il mangaka è intento a fare ricerche per la stesura delle proprie opere, tuttavia egli verrà coinvolto in diversi misteri che spesso, per essere risolti, richiederanno l'intervento dei propri poter i quali gli permettono di leggere i propri avversari come se fossero dei libri.

