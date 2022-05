Così parlò Rohan Kishibe: ecco le immagini di Hirohiko Araki alle prese con le tavole

Come vi avevamo annunciato a marzo, Così Parlò Rohan Kishibe è tornato con un nuovo capitolo, pubblicato sulla rivista giapponese Ultra Jump il 19 maggio. Le nuove avventure del personaggio introdotto in Diamond Is Unbreakable riprendono dall'ultimo episodio "Drip Painting Style", che ha visto Kishibe alle prese con un terribile eco-terrorista.

L'episodio "Drip Painting Style" ha visto Rohan Kishibe rompere la quarta parete e parlare direttamente con il lettore, avvertendolo dei problemi del cambiamento climatico e ambientali più in generale. Una scelta coraggiosa da parte di Hirohiko Araki, amatissimo autore di Così Parlò Kishibe Rohan.

Araki è notoriamente un personaggio fuori dagli schemi, incredibile quasi come i protagonisti de Le Bizzarre Avventure di Jojo. Tempo fa, la rivista Ultra Jump ha rivelato l'hobby sul web di Araki, che vi assicuriamo essere davvero molto particolare.

Il mangaka ha senza dubbio un legame particolare con Rohan Kishibe, visto il tempo che ancora impiega a portare avanti il suo spin-off. Il sito di notizie giapponese News Outlet Mainichi ha pubblicato delle foto di Araki a lavoro sul nuovo capitolo di Così Parlò Rohan Kishibe. Le immagini, che vi lasciamo in calce alla notizia, mostrano il maestro nel suo studio con le tavole "work in progress" e un sorriso sornione stampato in faccia.

Molto bello vedere che, dopo tanti anni, Hirohiko Araki non ha perso la sua passione per creare storie, che ci ha regalato una perla come Le Bizzarre Avventure di Jojo.