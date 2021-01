Così parlò Rohan Kishibe: l'OVA di JoJo arriva su Netflix Italia il 18 febbraio

Netflix Italia ha promesso l'arrivo di tanti nuovi anime nel corso del 2021, molti dei quali devono ancora essere annunciati. Poche ore fa, ad esempio, il colosso streaming ha confermato l'imminente uscita della prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e a quanto pare le sorprese non sono ancora finite.

Come potete vedere in calce, Netflix Italia ha recentemente aggiunto al catalogo la scheda di Così parlò Rohan Kishibe, lo spin-off di Diamond is Unbreakable distribuito da David Production dal 2017 al 2019. La miniserie, composta da 4 episodi, diverrà disponibile a partire dal 18 febbraio 2021, e sarà il terzo prodotto ufficiale a tema JoJo dopo Phantom Blood/Battle Tendency e Stardust Crusaders.

Per chi non fosse familiare con l'opera, ricordiamo che Così parlò Rohan Kishibe è uno spin-off della terza stagione dell'anime, tratto dall'omonimo manga di Hiroiko Araki. Il fumetto conta nove capitoli disponibili e gli episodi OVA ne adattano quattro, i primi tre e l'ultimo. Il manga è molto apprezzato in Giappone, dove lo scorso dicembre è stata persino trasmessa la prima trasposizione live-action.

Naturalmente, la speranza è che l'arrivo dell'OVA convinca Netflix ad acquisire i diritti delle stagioni successive dell'anime, ragione per cui vi consigliamo di non perdervelo una volta aggiunto al catalogo. Nel caso in cui voleste saperne di più, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento su Così parlò Rohan Kishibe.