Così parlò Rohan Kishibe: i fan in delirio accolgono su Netflix l'OVA di Jojo

Nonostante i fan siano in attesa dell'annuncio di un anime che adatti la sesta parte dell'opera di Araki, comunicazione che potrebbe giungere durante il prossimo grande evento a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo , l'emozione per la possibilità di osservare il personaggio della quarta parte in azione è molto forte e la possiamo notare nei Tweet riportati al termine di questa news.

Nella serie l'amato mangaka viene coinvolto in diverse avventure ricche di mistero mentre è impegnato a recuperare materiali per la stesura dei propri lavori, riuscendo a raggiungere i propri obiettivi con l'aiuto di Heaven's Door, l'abilità che gli permette di leggere le persone come se fossero libri.

L'anime è l'adattamento dell'omonimo manga spin-off avente come protagonista Rohan Kishibe , fumettista e possessore di un potere Stand che appare in Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond is Unbreakable. Recentemente tutti e 4 gli episodi che compongono la trasposizione sono stati resi disponibili e nel nostro paese Così parlò Rohan Kishibe presenta persino un doppiaggio italiano .

THUS SPOKE ROHAN KISHIBE IS ON NETFLIX NOW AND MY FRIDAY JUST GOT A WHOLE LOT MORE BIZARRE pic.twitter.com/I2NV84Hqtu — NEO Varsuuvius (@Varsuuvius) February 19, 2021

TIL they animated the Kishibe Rohan spinoff one shots and it's on Netflix and I am pogged outta my gourd right now LET'S GOOOOOO — Andre Colendres (@andrecolendres) February 19, 2021