Così Parlò Rohan Kishibe: il protagonista nel floreale cosplay femminile di Ryu

Il 2021 si sta rivelando un anno particolarmente significativo per il franchise de Le Bizzarre Avventure di Jojo, con l'annuncio della trasposizione animata di Stone Ocean, la conclusione di JoJolion, e il ritorno della serie live action dedicata alle inquietanti storie di Rohan Kishibe, personaggio secondario apparso in Diamond Is Unbreakable.

Particolarmente apprezzato dallo stesso autore Hirohiko Araki, perché concepito come un suo alter ego nel mondo degli Joestar, Rohan è un autore di manga perennemente in cerca di ispirazione per le sue opere. Ad intervenire, oltre al suo peculiare Stand Heaven's Door che gli consente di leggere le persone come se fossero dei libri e influenzare i loro comportamenti, sono anche le stravaganti situazioni in cui spesso si ritrova.

Protagonista dell'OVA Così Parlò Rohan Kishibe, e dell'adattamento live action prodotto dalla NHK, il personaggio ha ottenuto grande popolarità tra i fan della serie originale, comparendo in diverse occasioni nella top 10 dei migliori personaggi del vasto mondo di Jojo. La fan Ryu Sakamoto ha quindi deciso di vestire i panni del controverso artista, realizzando il convincente, e piuttosto fedele, cosplay che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Ricordiamo infine che saranno prodotti 3 episodi del live action di Rohan Kishibe, e vi lasciamo alla guida definitiva per chi vuole iniziare a seguire l'anime di Jojo.