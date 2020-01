Partenza da sogno per Keep Your Hands Off Eizouken, l'Opening è già virale sul web

Dopo aver dato un'occhiata l'incipit di Keep Your Hands Off Eizouken! penserete, con tutta probabilità: "No grazie, non fa per me". La nuova serie tratta dal manga di Sumito Owara del resto potrebbe sembrare poco appetibile a primo acchito, eppure, il pilot e la straordinaria OP sembrerebbero essere riuscite a convincere più di qualche spettatore.

Keep Your Hands Off Eizouken ha debuttato ieri su Crunchyroll, con un primo episodio accolto in maniera straordinariamente positiva dagli utenti Reddit e MyAnimeList. Su Twitter, gli utenti si scatenati elogiando l'originale sigla d'apertura, intitolata Easy Breezy e visibile in cima all'articolo. In calce potete dare un'occhiata alle prime reazioni dei fan.

Shogakukan, la casa editrice responsabile per la pubblicazione del manga, ha descritto così la sinossi dell'opera: "Midori, Tsubame e Sayaka sono tre energiche ragazze di 15 anni che, dopo essersi conosciute al circolo Eizouken, hanno deciso di creare un anime insieme. Midori è la più appassionata delle tre, Tsubame una grande disegnatrice e Sayaka ha un ottimo fiuto per gli affari. Riusciranno le tre studentesse delle superiori a realizzare il proprio sogno?".

La produzione di Warner Bros Japan vanta in cabina di regia il talentuoso Masaaki Yuasa (Devilman Crybaby, Ride your Wave, Kaiba), che a quanto sembra avrebbe anche supervisionato la sceneggiatura presso lo studio di animazione Science Saru. Il character design è stato invece affidato a Naoyuki Asano (Direttore dell'animazione in Doraemon e animatore di Mob Psycho 100), mentre la composizione delle musiche è stata curata da Oorutaichi (Lu e la città delle sirene).

E voi cosa ne pensate? Darete una chance a questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste già stati rapiti dallo stile grafico e dalla direzione dell'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata a Devilman Crybaby, un altro capolavoro del sopracitato Masaaki Yuasa.