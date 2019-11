Il particolare anime Arte ambientato nella Firenze rinascimentale si mostra in un trailer

Alcuni mesi fa vi parlammo di un interessante annuncio riguardante l'arrivo di un anime tratto da Arte, manga concretizzatosi grazie al lavoro di Kei Ohkubo, un'opera poco conosciuta in Italia ma che al contempo potrebbe rivelarsi assai interessante proprio agli occhi del pubblico nostrato, soprattutto considerata l'ambientazione.

L'opera, infatti, è ambientata nella Firenze rinascimentale del XVI secolo e narra la storia di una ragazza chiamata Arte desiderosa di divenire una pittrice. Le sue ambizioni si scontrano però con la realtà dell'epoca, un mondo aristocratico dove l'arte viene da sempre considerata un'opzione a cui solo gli uomini possono accedere e a cui le donne non dovrebbero neanche lontanamente avvicinarsi. Nonostante la forte discriminazione, la giovane decide comunque di lanciarsi in questa "carriera" mettendo in mostra tutte le sue capacità.

Dopo l'iniziale annuncio della serie animata, non abbiamo avuto più alcuna notizia a riguardo della produzione, ma ora lo staff al lavoro sull'anime ha finalmente deciso di sbottonarsi la camicia mettendo in mostra un primo e ricco trailer che raccoglie al suo interno varie scene dell'opera, con un primo sguardo alle ambientazioni e ad alcuni dei personaggi che andranno a comporre il cast. L'occasione si è inoltre rivelata propizia per svelate anche quando la serie vedrà effettivamente la luce, ovvero nell'aprile 2020. Insomma, dovremo attendere ancora un po' per scoprire la reale qualità della produzione, ma per il momento non possiamo far altro che essere fiduciosi.