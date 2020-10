Paru Itagaki archivia Beastars e si getta sul manga Beast Complex

Il nome di Paru Itagaki si è ormai legato a Beastars, il manga con gli animali antropomorfi che è recentemente diventato anche un anime per Netflix. L'opera nel corso degli ultimi mesi ha vinto diversi premi più o meno importanti nel panorama nipponico e non, ottenendo anche un ampio riscontro di pubblico come conferma la tiratura di Beastars.

La realtà è che questo mondo animalesco era stato creato dall'autrice ben prima. Infatti, mentre la serie di Beastars partì su Weekly Shonen Champion nel novembre 2016, l'autrice aveva già pubblicato sulla stessa rivista la raccolta di storie brevi Beast Complex nel marzo dello stesso anno. Fu proprio quel successo a spingere la creazione del manga attualmente in corso.

Adesso che però Beastars sta per concludersi, è stato annunciato che Paru Itagaki tornerà sulla prima opera. Beast Complex tornerà con una serializzazione breve a partire da gennaio 2021. Possibile che la mangaka abbia in mente di preparare solo 5 o 6 capitoli, abbastanza per confezionare un altro tankobon.

Pur essendo ambientato nello stesso mondo di Beastars, le storie di Beast Complex sono slegate e riguardano altri personaggi. In attesa di scoprire cosa ci riserverà quest'altra visione della società di animali antropomorfi, godiamoci il finale di Beastars in arrivo nei prossimi giorni.