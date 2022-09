Paru Itagaki di Beastars incontra i Maneskin: ecco l'artwork che celebra la band italiana

Le oltre 7,5 milioni di copie di Beastars in circolazione hanno permesso a Paru Itagaki di raggiungere il successo e la fama internazionale. Tra i fan dell'autrice c'è qualcun altro di altrettanto famoso. Parliamo dei Maneskin, la rock band italiana che sta suscitando scalpore in tutto il mondo.

Dopo aver trionfato al 71° Festival di Sanremo e all'Eurovision Song Contest 2021 con la loro "Zitti e Buoni", i Maneskin si sono cimentati in tour che li ha portati a suonare in tutti i maggiori paesi del mondo. Damiano, Ethan, Thomas e Victoria hanno conquistato anche gli Stati Uniti d'America, arrivando ad aprire il concerto dei The Rolling Stones a Las Vegas. Dopodiché, la rock band nostrana ha fatto tappa in Giappone.

Lo scorso mese i Maneskin sono sbarcati nella Terra del Sol Levante con il loro Loud Kids Tour. Arrivati sul suolo nipponico, hanno avuto modo d'incontrare una persona di cui Damiano è grande fan. Non si tratta però di un musicista giapponese, ma bensì di Paru Itagaki, la celebre autrice di Beastars e Bota Bota.

Per sopperire all'attesa che lo separa dall'uscita della stagione finale di Beastars su Netflix, il cantante Damiano è stato omaggiato con uno speciale artwork realizzato dalla mangaka. L'illustrazione, che trovate in calce all'articolo, mostra Louis accanto a Damiano, Ethan vicino al Lupo Legoshi, Thomas con Juno e Victoria vicina ad Haru.