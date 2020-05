Paruno Graffiti: il nuovo manga dall'autrice di Beastars si concluderà a giugno

L'ultima uscita di Kiss, il mensile di Kodansha indirizzato ad un pubblico femminile, ha rivelato che il nuovo manga dall'autrice di Beastars si concluderà il prossimo 25 giugno, dopo appena nove mesi di serializzazione.

Paruno Graffiti (anche conosciuto come Paru's Graffiti in occidente) è un manga autobiografico a tinte comedy lanciato dalla stessa Paru Itagaki lo scorso 25 settembre. Secondo quanto rivelato dall'autrice si tratta di un'opera "divertente che emozionante" incentrata principalmente sul rapporto con il padre, la madre e le due sorelle. Vi ricordiamo che il padre della mangaka è Keisuke Itagaki, autore di Baki the Grappler.

Per Paru Itagaki si tratta del terzo manga pubblicato dopo Beast Complex e Beastars, nonché il primo in cui i protagonisti non sono degli animali antropomorfi. Tra tutti, Beastars rappresenta sicuramente il prodotto di maggior successo con più di 3 milioni di copie stampate, uno spettacolo teatrale in vista e un adattamento anime distribuito da Netflix. La serie televisiva in particolare ha riscosso un buon successo ed una seconda stagione è prevista per il 2021.

E voi cosa ne pensate? Avete dato un'occhiata all'opera di Itagaki?