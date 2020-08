Tra passato e futuro: cosa farà Eiichiro Oda al termine di ONE PIECE?

Finalmente, Eiichiro Oda è tornato a parlare di ONE PIECE in una nuova intervista, la stessa che ha debuttato qualche ora fa su un'emittente televisiva giapponese. L'autore, dunque, ne ha approfittato per fare il punto della situazione sul manga e discutere in merito alla sua carriera di mangaka.

Già da circa una settimana i fan attendevano la distribuzione dell'intervista integrale a Eiichiro Oda da parte di un canale nipponico che, finalmente, è stata diffusa in patria nelle scorse ore. Il sensei ha colto l'occasione per ribadire le proprie intenzioni di terminare il manga entro 4 anni e mezzo, nonostante esattamente un anno fa avesse avvertito che all'opera restavano non più di 5 anni per raggiungere il finale.

L'autore, dunque, sta dilatando leggermente più del previsto la narrazione del manga, pur rimarcando le proprie intenzioni di terminare la serie entro la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Ad ogni modo, il mangaka ha inoltre aggiunto che era intenzionato a scrivere in ONE PIECE una storia sui ninja ma venne preceduto da Masashi Kishimoto e Naruto che lo costrinsero a cambiare idea. Per quanto riguarda il futuro, invece, Oda si è mostrato un tantino diffidente in quanto attualmente non ha alcuna intenzione di disegnare un altro manga dopo ONE PIECE.

E voi, invece, cosa ne pensate delle parole del sensei?