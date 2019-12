Il passato di My Hero Academia colpisce ancora nel capitolo 253

My Hero Academia ha terminato l'arco di Endeavor, o almeno così sembra. La settimana di allenamento a cui sono stati sottoposto Izuku Midoriya, Shoto Todoroki e Katsuki Bakugo ha ormai dato i suoi frutti, culminando nell'azione eroistica che ha portato al salvataggio di Natsuo e degli altri sfortunati civili coinvolti dalla furia di Ending.

Mentre Bakugo rivela di aver scelto un nome, My Hero Academia transita nuovamente nella fase scolastica. Un Tenya Iida nella pagina a colori che potete vedere in calce introduce i ragazzi al termine delle vacanze invernali. Il capitolo 253 di My Hero Academia si intitola "Shirakumo", facendo già presagire ai lettori un ritorno nel passato pericoloso.

I ragazzi ricapitolano ciò che hanno imparato, da Iida ancora esuberante nelle sue mansioni da capoclasse a Ochaco che rivela ad Ashido di aver messo da parte i suoi sentimenti. Midoriya, nello spogliatoio maschile, afferma di essere riuscito a controllare il nuovo quirk Black Whip, ricevendo i complimenti di Kirishima.

La classe esce dagli spogliatoi e si ritrova All Might davanti al posto del professor Aizawa. Quest'ultimo è stato infatti bloccato da un impegno urgente e si sta avviando verso Tartaro con l'altro professore Present Mic. I due, allievi alla Yuei nello stesso anno, arrivano in prigione dove vengono accolti da Gran Torino e Tsukauchi.

Kurogiri non ha rivelato informazioni importanti, ma durante le indagini è stato scoperto che l'uomo possiede il quirk di Oboro Shirakumo. Quali saranno i trascorsi tra All for One e Kurogiri, e come sarà collegato al passato di Aizawa?