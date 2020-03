Il passato del nuovo pokémon di Ash commuove i fan

Ash Ketchum, in compagnia del personaggio inedito Go, ha da poco intrapreso un nuovo viaggio che però non si concentra sulla regione di Galar, bensì sull'intero mondo pokémon che abbiamo conosciuto con le scorse serie. Infatti, l'anime Pokémon sta arricchendo il team del protagonista con mostri provenienti dalle aree già esplorate.

Con lo scorso episodio, la squadra di Ash ha accolto Gengar tra le sue fila. Il pokémon di tipo spettro ha dato molti fastidi al ragazzo nelle puntate precedenti e ciò è probabilmente dovuto a un trauma subito in passato. In calce possiamo vedere un tweet del fan "Out of Context Pokémon" che mostra la clip con Gengar protagonista.

Il pokémon si trova davanti a un edificio abbandonato dove arriva insieme al suo precedente allenatore. Il ragazzo gli dice di stare lì fermo mentre lui va a controllare una cosa e, naturalmente, il pokémon si fida. Tuttavia Gengar rimane ad aspettare lì giorno dopo giorno, ma il suo allenatore non torna.

Non è la prima volta che nell'anime di Pokémon assistiamo a un caso del genere: nella prima stagione, quando Ash compì i primi passi del suo viaggio, venne a contatto con un Charmander abbandonato. Quel Charmander sarebbe poi diventato un fido compagno arrivando a evolversi in Charizard, uno dei pokémon più apprezzati dell'allenatore.

L'episodio 16 di Pokémon, il numero 1103 dell'intero franchise, si è concluso così con una new entry. State apprezzando la squadra di Ash?