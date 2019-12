Il passato di un pilastro viene affrontato in Demon Slayer 186: morte in arrivo?

Partito sulle pagine di Weekly Shonen Jump nei primi mesi del 2016, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha introdotto pochi personaggi di rilievo, ma che sta man mano approfondendo in base ai vari eventi che accadono nel manga. In particolare, gli ultimi scontri hanno visto protagonisti i tanti pilastri tra le fila dei cacciatori di demoni.

Finora però mancava un corposo approfondimento su Iguro Obanai, Pilastro della Serpe che era tra i meno apparsi in Demon Slayer. Il capitolo 188 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, pubblicato domenica 22 dicembre su MangaPlus, ha realizzato questo approfondimento con un flashback.

Lo scontro tra Muzan e i cacciatori prosegue e i cinque pilastri coinvolti nella battaglia faticano nel tenere il passo del mostruoso essere. Kanroji viene misteriosamente colpita dagli attacchi del demone e, grazie all'intervento degli altri tre, Iguro riesce a portarla in salvo per farla curare. Incapace di reggersi in piedi, la ragazza chiede ad Iguro di non tornare a combattere senza di lei, e in questo frangente viene rivelata la mutilazione subita dal pilastro della serpe sotto la maschera.

Koyoharu Gotouge dà quindi inizio a un nuovo flashback in Demon Slayer, con Iguro figlio maschio di una famiglia maledetta che ha sfruttato la potenza di un demone per conquistare ricchezza e vita agiata. La particolarità di questa famiglia è che cede ogni figlio maschio al demone in sacrificio, mentre le donne prosperano. Iguro è stato l'unico maschio a salvarsi a causa della particolarità dei suoi occhi. Crescendo, ha conosciuto il demone dalle fattezze serpentine che rimane affascinata dal ragazzo e decide di mutilarlo per renderlo più simile a lei.

Dopo aver fatto amicizia con una piccola serpe penetrata nella gabbia, Iguro riesce a fuggire. La fuga verrà però scoperta dal demone serpente, la quale sta per attaccare il ragazzo ma l'intervento del Pilastro del Fuoco sarà fondamentale. Il demone viene sconfitto, tuttavia la famiglia di Iguro è stata completamente massacrata a causa della fuga del giovane.

Iguro non riesce ad accettare la colpa e sente il peso dei suoi cari sulle spalle, oltre che del corpo mutilato che ha. Decide così di lanciarsi e morire contro Muzan, sperando di rinascere in un nuovo corpo e di poter rivelare a Kanroji i suoi sentimenti. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà col capitolo 189 a gennaio su Weekly Shonen Jump e MangaPlus.