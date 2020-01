Passi avanti per Deku, l'eroe impara una nuova mossa nell'episodio 12 di My Hero Academia!

Sembrano passati decenni dal primo episodio di My Hero Academia, l'anime di Studio Bones che appena 4 anni fa iniziò a conquistare tutti gli amanti del genere shonen. Il protagonista Izuku Midoriya ha fatto parecchia strada nel corso di tutte e 4 le stagioni e nell'ultimo episodio, ha nuovamente messo in mostra il frutto dei suoi allenamenti.

Deku ha infatti ampliato il suo arsenale con una nuova mossa, il Manchester Smash. Mostrato per la prima volta nel capitolo 155 del manga di Kohei Horikoshi, il nuovo Smash si presenta come un potente colpo discendente in cui Izuku sfrutta il One for All al 20%, cercando di colpire l'avversario con il tallone. La mossa spaventa inizialmente Overhaul, che riesce però a schivarla grazie anche al potere derivante dall'assorbimento del subordinato Shin Nemoto.

Nonostante non riesca ancora a controllare il suo Quirk in maniera simile a quanto fatto da All Might, Deku sembrerebbe aver fatto un altro importante passo in avanti verso la completa comprensione del suo potere. L'idea di utilizzare il One for All nelle gambe anziché nelle braccia infatti, sembrerebbe aver portato ad uno stile di combattimento molto più veloce ed efficace, per lo meno in considerazione delle qualità del nuovo simbolo della pace.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la puntata? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di leggere la nostra recensione dell'episodio 12 di My Hero Academia 4 e di dare un'occhiata alla preview dell'episodio 13.