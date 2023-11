Il momento più patetico di Eren in Attack on Titan: la scena dell'ultimo episodio

L'ultimo episodio di Attack on Titan ha posto fine alla serie dopo dieci lunghi anni, concludendo la guerra più difficile che l'umanità abbia mai dovuto affrontare e dando finalmente una risposta alla domanda: ma Eren è mai stato innamorato di Mikasa?

La battaglia finale contro Eren in Attack on Titan per il destino dell'umanità è stata intensa e lunga, e tutti i suoi ex compagni hanno lavorato insieme per sconfiggere il loro vecchio amico. Prima che tutto finisse però, è stato rivelato che Eren aveva avuto conversazioni segrete con i suoi amici, contattati grazie al potere dei giganti. Durante questi dialoghi sono emersi i veri sentimenti di Eren, celati durante tutto Attack on Titan.

Questi incontri sono stati cancellati dalla memoria dei suoi amici, ma sono riemersi tra i ricordi dei ragazzi dopo la sconfitta del protagonista della serie. La conversazione più significativa è stata quella tra Eren e Armin. Eren ha confessato di amare Mikasa affermando che non vuole che lei lo dimentichi dopo la sua morte. Il ragazzo ha anche detto che avrebbe ucciso Mikasa se avesse trovato un altro amore.

Questa confessione è stata scioccante per molti fan non tanto per la dichiarazione d'amore del ragazzo, ma per l'egoismo che è trapelato da queste sue parole. Questa confessione ha confermato quanto Eren sia un personaggio complesso e tormentato, che pur essendo consapevole delle terribili azioni che ha compiuto ha paura di venire dimenticato dalla persona a cui tiene di più.

Eren ha infatti anche detto che odiava il percorso che aveva intrapreso, ma sentiva che era l'unico modo per proteggere Mikasa e gli altri. La confessione di Eren, oltre ad aver aggiunto un nuovo livello di profondità e complessità al suo personaggio, ha anche fornito una nuova prospettiva sulla sua motivazione per aver attivato il Rumbling.