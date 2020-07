Patrizio Prata: tra Berserk, Naruto e ONE PIECE, 5 ruoli iconici del doppiatore di Zoro

Il mondo dell'animazione italiana è ricco di professionisti straordinari che da anni danno vita a interpretazioni che sono rimaste nella storia. Negli scorsi giorni vi abbiamo presentato i ruoli della voce di Naruto Leonardo Graziano, ma anche quella di Ivo de Palma noto per Pegasus. Oggi vi portiamo alla scoperta di Patrizio Prata, voce di Zoro.

Noto per il suo ruolo di ONE PIECE, vediamo cinque personaggi importanti a cui Patrizio Prata ha dato la sua voce nel mondo degli anime in Italia.

Primo fra tutti c'è proprio Roronoa Zoro di ONE PIECE . Il sodalizio con lo spadaccino continua e continuerà ancora per tanto tempo, considerata la mole di episodi e di film che ci sono per il brand.

. Il sodalizio con lo spadaccino continua e continuerà ancora per tanto tempo, considerata la mole di episodi e di film che ci sono per il brand. Un'altra voce storica è quella di C-17 di Dragon ball Z e Dragon Ball Super . Patrizio Prata ha dato però, anche se per poco tempo, la voce anche a Goten adulto nel franchise delle Sette Sfere, in particolare in Dragon Ball GT.

. Patrizio Prata ha dato però, anche se per poco tempo, la voce anche a Goten adulto nel franchise delle Sette Sfere, in particolare in Dragon Ball GT. C'è poi Kabuto Yakushi di Naruto e Naruto: Shippuden con lungometraggi e special annessi, e anche questo come quello di Zoro sarà un ruolo che continuerà ancora per diverso tempo per Prata, in attesa dei prossimi episodi doppiati in italiano.

e Naruto: Shippuden con lungometraggi e special annessi, e anche questo come quello di Zoro sarà un ruolo che continuerà ancora per diverso tempo per Prata, in attesa dei prossimi episodi doppiati in italiano. Tornando a ruoli più vecchi c'è quello di Jaden Yuki di Yu-Gi-Oh! GX . Il protagonista della seconda serie ha proprio la voce di Patrizio Prata in tutti gli episodi dell'anime.

. Il protagonista della seconda serie ha proprio la voce di Patrizio Prata in tutti gli episodi dell'anime. Infine c'è il più brutale di tutti, quello di Gatsu di Berserk. Il suo ruolo fu coperto durante la prima trasposizione animata e fu un ruolo molto pesante per il giovane Prata all'epoca.

Oltre questi cinque, naturalmente ci sono tante altri ruoli storici di Prata tra Shaman King e Yu-Gi-Oh, da Fullmetal Alchemist a Slam Dunk. Qual è il vostro preferito?