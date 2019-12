La più grande paura di Muzan prende forma in Demon Slayer capitolo 187

Tanjiro e gli altri cacciatori di demoni hanno fatto di tutto per cercare di arginare le ambizioni di Kibutsuji Muzan, arrivando allo scontro finale di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Mentre lo scontro prosegue, però, arriva un tuffo nel passato.

Tanjiro, ancora in fin di vita, sta rivivendo il passato del suo antenato Sumiyoshi che aveva incontrato uno dei cacciatori di demoni più forti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ovvero Yoriichi. Sul finale del capitolo 186 di Demon Slayer, abbiamo visto approcciarsi il capo dei demoni e il cacciatore più forte, l'uno di fronte all'altro e, come già anticipato, Muzan rimarrà altamente scosso da questo scontro.

Mentre una giovanissima Tamayo sta a guardare i due, lo scontro ha inizio nel capitolo 187 del manga, che mette di fronte le due potenze. Yoriichi sa di non poter sbagliare nulla: gli attacchi di Muzan sono letali e il suo fisico è diverso da quello degli altri demoni, possedendo diversi cuori e cervelli sparsi in tutto il corpo.

Nonostante questa disparità fisica, le abilità di Yoriichi sono nettamente superiori e riesce a tranciare in più parti il nemico. Scioccato dell'accaduto e non più in grado di rigenerarsi correttamente, Muzan si lascia esplodere in modo tale da disperdere il suo corpo e rigenerarlo lontano dall'avversario. Da questo scontro però uscirà sconfitta una sola persona, ovvero Yoriichi. Dopo aver liberato Tamayo dal giogo del capo dei demoni, viene a sapere che suo fratello è passato dalla parte dei nemici. In seguito al suo fallimento e alle continue richieste di commettere seppuku, si allontana dal gruppo di cacciatori e si imbatte nuovamente in Sumiyoshi.

Nella catapecchia dove vive l'antenato del protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, capirà ciò che ha perso quando la piccola figlia di Sumiyoshi chiede un abbraccio. Riuscirà Tanijro a ottenere il segreto della tredicesima danza del Dio del Fuoco per poter sconfiggere una volta e per tutte Kibutsuji Muzan?