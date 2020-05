Paura dei rinvii? Ecco l'elenco di tutti gli anime primaverili confermati per la stagione

La pandemia Coronavirus ha portato diversi problemi all'industria degli anime, costringendo numerosi studi a rinviare l'uscita di molte serie previste per la stagione primaverile. Oggi abbiamo quindi deciso di mostrarvi l'elenco completo di tutte gli anime con produzione ultimata, ovvero quelle serie che non rischiano alcuna sorta di rinvio.

Come anticipatovi in giornata odierna, Doga Kobo e Seven Arcs hanno completato la produzione di Sing "Yesterday" for Me e Arte, rispettivamente composti da 18 e 12 episodi. I due anime andranno dunque in onda senza interruzioni fino al completamento della prima stagione.

Crunchyroll ha poi confermato il completamento della seconda parte di Ascendance of a Bookworm e delle prime stagioni di Tower of God e My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!, tutte composte da 12 episodi, mentre Dropkick on My Devil!! Dash ha completato la distribuzione lo scorso 6 aprile, pubblicando tutte e undici le puntate nello stesso giorno.

Tra gli altri, hanno completato la produzione BNA: Brand New Animal e Kaguya-sama: Love is War 2. Per quanto riguarda il secondo in particolare, il produttore Yasuhito Kikuchi ha parlato lo scorso 16 aprile affermando che "rimane poco lavoro da fare per completare la stagione".

Tra gli studi di animazione, Polygon Pictures e Studio Colorido hanno optato per lo smart working ed è quindi possibile che la produzione dei loro anime ritardi leggermente. Polygon è momentaneamente al lavoro su Drifting Dragons, mentre Studio Colorido si sta occupando di Pokémon Twilight Wings e A Whisker Away, il nuovo film dall'autrice di Ano Hana in uscita il prossimo 18 giugno su Netflix.