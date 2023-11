Paura per Studio MAPPA: le parole del CEO scatenano tanti dubbi sulla produzione

E' difficile farsi un nome nel panorama degli anime, soprattutto quando esistono già dei colossi del calibro della Kyoto Animation, diventata popolare per il suo stile eccelso, oppure Toei Animation, per aver dato vita a classici degli anime come Dragon Ball, One Piece, Sailor Moon e tanti altri.

Per questo motivo, diventa ancora più farsi un nome quando si parla di aziende "giovani". In questo caso, lo Studio MAPPA è riuscito a diventare popolare in pochissimi anni, riuscendo a produrre alcuni dei migliori anime dei nostri tempi come Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e tanti altri.

Tuttavia, negli ultimi giorni lo Studio MAPPA è stato al centro di una bufera dopo che un ex animatore dell'azienda ha rivelato le pessime condizioni di lavoro in cui i suoi dipendenti si trovano a lavorare. Le ultime parole del CEO di Studio MAPPA, Manabu Otsuka, hanno fatto preoccupare la community proprio per le sue agghiaccianti rivelazioni.

In un'intervista rilasciata da Natalie, queste sono state le parole di Otsuka: "Quando abbiamo pensato a cosa avremmo dovuto fare per raggiungere [il successo], la prima cosa che dovevamo fare era aumentare la produttività. È difficile raggiungere il livello di qualità di Kyoto Animation e Ufotable in un breve periodo di tempo. Quindi abbiamo dovuto adottare un approccio diverso rispetto agli studi che erano già davanti a noi. Abbiamo pensato a come avremmo potuto produrre molto e acquisire esperienza mantenendo un alto livello di qualità e allo stesso tempo brandendo lo studio per unirsi alla corsa con i migliori studi del settore nel minor tempo possibile."

Insomma, adesso si spiega com'è riuscita questa casa d'animazione a diventare così importante in pochi anni, e si comprende perché tutti i suoi dipendenti affermino che ogni animatore di MAPPA abbia sulle sue spalle un infernale carico di lavoro.