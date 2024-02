Pausa improvvisa per My Hero Academia: cosa succede e quando uscirà il capitolo 414?

In qualità di uno dei titoli di punta della rivista Weekly Shonen Jump, shonen supereroistico di Kohei Horikoshi, My Hero Academia ha raggiunto una popolarità straordinaria, destinata a crescere nelle fasi finali della grande battaglia tra Izuku Midoriya e Tomura Shigaraki, che resterà in sospeso ancora per un po’ a causa di una nuova pausa.

Gli eventi narrati nel capitolo 413, disponibile gratuitamente sulla piattaforma MangaPlus, hanno portato ad un colpo di scena devastante quanto fondamentale per raggiungere l’ipotetica sconfitta di Shigaraki, ormai descritto e rappresentato come il caos inarrestabile, la massima espressione della malvagità di un Villain. Deku, però, è determinato ad andare avanti, ad affrontarlo nella speranza di ritrovare un frammento dell’umanità di Shigaraki, e accetta l’offerta e il sacrificio delle vestigia del One For All per un ultimo, disperato, tentativo di vincere.

La nuova forma di Deku, mostrata nella tavola conclusiva del capitolo 413, sembra aver tramutato il protagonista in una creatura mostruosa e molto agile, fusa quasi completamente al Black Whip, e ha lasciato i lettori stupiti e preoccupati. Ma bisognerà attendere ancora un po’ prima di scoprire come si evolverà lo scontro tra i due rappresentati della nuova generazione di Heroes e Villains.

Infatti, come potete leggere anche nel post riportato in calce, Shueisha e Shonen Jump hanno confermato che il capitolo 414 di My Hero Academia non arriverà questa settimana, con la pubblicazione di WSJ #11 2024, ma la prossima. Bisognerà quindi attendere fino a domenica 18 febbraio 2024 per scoprire cosa attende Deku nel brutale confronto finale con Shigaraki.

Prima di salutarci, vi lasciamo ad un manga caldamente consigliato da Horikoshi, e che potreste trovare interessante.