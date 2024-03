Pausa improvvisa per One-Punch Man: Saitama si ferma, ma perché?

Cos'è successo al manga di One-Punch Man? Il giorno mercoledì 6 marzo 2024, il sito ufficiale di Tonari no Young Jump avrebbe dovuto pubblicare il capitolo 203 ma, sfortunatamente, è stata pubblicata al suo posto un'illustrazione che annunciava il rinvio dell'opera di ONE e Yusuke Murata per apportare modifiche all'arco dei ninja.

Nel capitolo 202 di One Punch Man, Speed-o'-Sound Sonic ha liberato Flashy Flash dalla comunicazione divina, permettendogli di tornare se stesso senza essere condizionato dai poteri di Dio. Così, i due ninja si sono alleati per combattere Empty Void. Tuttavia, il fondatore del villaggio ninja è riuscito a contrattaccare facilmente ed è apparso alle loro spalle per attaccare. Sfortunatamente per Empty Void, Blast è apparso alle sue spalle e lo ha spazzato via.

Il manga di One Punch Man si basa sul webcomic dell'autore ONE. Tuttavia, a differenza degli archi precedenti, la saga dei Ninja differisce molto dalla trama originale, motivo per cui gli autori potrebbero star lavorando all'opera per renderla più fedele all'originale. Non è stato rivelato in che modo i due artisti stiano rielaborando all'opera, né tantomeno quando finiranno di farlo.

Al momento, i capitoli dal 195 a 202 sono stati resi inaccessibili sul sito di Tonari no Young Jump: si tratta proprio di quelli corrispondenti all'arco narrativo del Villaggio dei Ninja. Non resta che attendere il ritorno del'opera in formato digitale, dunque, per sapere quali cambiamenti verranno apportati. Intanto, l'annuncio della terza stagione di One Punch Man ha entusiasmato i fan, ma c'è chi ne è rimasto profondamente deluso: ecco i motivi!