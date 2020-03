Ancora pausa per ONE PIECE: il manga tornerà però con una sorpresa

Il manga di ONE PIECE è alle prese con l'arco di Wanokuni, una narrazione che si sta rivelando molto lunga e che probabilmente si affermerà tra le fasi più importanti dell'opera di Eiichiro Oda. Ovviamente, come succede ormai da anni, Wanokuni è intramezzato da diverse pause che la Shueisha concede al mangaka.

Purtroppo per i fan, dopo la pausa a sorpresa su Weekly Shonen Jump di tre settimane fa, Eiichiro Oda ha confermato che si prenderà un'altra settimana di riposo. Dopo il capitolo che sarà pubblicato tra pochi giorni infatti ONE PIECE farà uno stop. Il numero 18 di Weekly Shonen Jump quindi non presenterà alcun capitolo di Rufy e compagnia. Ovviamente gli appassionati del gruppo di pirati non devono preoccuparsi per la salute di Oda, nonostante il Coronavirus in circolo nel mondo.

Tuttavia è già stato anticipato dalla rivista che il ritorno sul numero 19 di Weekly Shonen Jump sarà celebrato con una copertina e pagine a colori di apertura. Il capitolo 976 di ONE PIECE potrebbe quindi riservare sviluppi piuttosto importanti da meritare un'apertura del genere. Ricordiamo e prepariamo i fan che Weekly Shonen Jump nel suo intero farà poi una pausa a fine aprile per la Golden Week e quella potrebbe quindi essere la prossima settimana senza ONE PIECE. Intanto i fan non si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli su Rufy presenti nello scorso capitolo.