Ancora pausa per The Promised Neverland, manga di Shirai e Posuka

L'arco finale di The Promised Neverland è ormai in corso da diverse settimane e ha visto i protagonisti alle prese con uno scontro mortale. Adesso sembra mancare davvero soltanto il nemico finale, ma gli autori Kaiu Shirai e Demizu Posuka hanno deciso di far attendere i lettori con una pausa.

Il numero 52 di Weekly Shonen Jump ha pubblicato il capitolo 159 di The Promised Neverland, il quale presentava anche una pagina a colori per festeggiare l'enorme popolarità riscontrata per quest'ultima fase della storia. Nell'ultima pagina del capitolo, però, i lettori hanno dovuto fare i conti con un messaggio che avvisa della nuova interruzione di The Promised Neverland.

La serie non sarà presente nel #01 in arrivo ufficialmente il 2 dicembre in Giappone, ma tornerà direttamente per quello del 9 dicembre. Questa pausa di The Promised Neverland si verifica solo a poche settimane dalla scorsa, avvenuta quattro numeri fa. In ogni caso, i lettori possono stare tranquilli, dato che si tratta di sospensioni di brevissima durata e non paragonabili a quella di altri manga come Hunter x Hunter.

Cosa vi aspettate dal prossimo scontro di The Promised Neverland e come pensate si concluderà la storia che ci ha accompagnato per gli scorsi tre anni e mezzo?