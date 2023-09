Pausa in vista per ONE PIECE? Ecco quando il manga verrà interrotto

Sembra non esserci pace per i lettori di ONE PIECE. Dopo le recenti interruzioni dovute al debutto del live action di ONE PIECE su Netflix, la serializzazione di Eiichiro Oda sarebbe dovuta tornare alla normalità. Pare invece che non sarà così. Una nuova pausa è in vista, secondo quanto emerso da rumor dell'ultima ora.

La Saga dell'Isola del Futuro sta regalando spettacolo agli appassionati. Egghead è infatti divenuto un campo di battaglia. L'intera isola è circondata dalle navi della Marina, mentre al laboratorio imperversano due grandi combattimenti. In ONE PIECE 1092 abbiamo visto Kizaru affrontare il Gear 5th di Rufy, mentre in precedenza un altro Mugiwara è stato coinvolto in uno scontro. Nel capitolo 1091 di ONE PIECE Zoro ha affrontato Rob Lucci, l'agente del CP0 che per un momento sembrava essere divenuto un alleato dei pirati.

Mentre l'entusiasmo cresce per queste due battaglie, giunge una brutta notizia. Secondo quanto rivelato dal leaker @pewpiece, ONE PIECE tornerà in pausa. Il manga di Eiichiro Oda si interromperà con l'uscita di ONE PIECE 1093, a cui non farà seguito alcun nuovo capitolo. La settimana del 1° ottobre ci sarà dunque pausa, con il capitolo 1094 che uscirà la settimana seguente, l'8 ottobre.

Le cause di questa pausa sono imputabili esclusivamente al maestro Oda. L'autore non è più impegnato con la produzione della serie televisiva Netflix, ma necessita comunque di una settimana di riposo per prepararsi ai prossimi impegni.