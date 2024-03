Pausa in vista per ONE PIECE: lo stop del manga non sarà breve

La Saga dell'Isola del Futuro di ONE PIECE è entrata nel suo climax. Ciò vuol dire che alla fine di questo arco narrativo non manca poi molto. Egghead è stata una fonte di continue sorprese, emozioni e scontri adrenalinici. Purtroppo, però, ONE PIECE deve fermarsi. Scopriamo tutto quello che sappiamo sulla pausa imminente, ma occhio agli spoiler.

Nel capitolo 1110 di ONE PIECE è scoppiata una guerra totale su Egghead. I Cinque Astri di Saggezza si sono riuniti su Egghead con lo scopo di fermare il messaggio diretto al mondo intero di Vegapunk. A opporsi ai demoniaci Gorosei c'è Rufy, il quale riceve supporto immediato dai due giganti Dorry e Brogy.

Con l'uscita di ONE PIECE 1111 scopriremo come procederà questa battaglia totale. I Mugiwara in fuga devono prestare attenzione a ben due Astri, Marcus Mars ed Ethanbaron V. Nusjuro. Il primo li sta inseguendo dall'alto sfruttando la sua forma yokai da volatile, mentre il secondo sta facendo piazza pulita dei Pacifista schierati lungo la costa dell'isola. Purtroppo, però, dopo questo capitolo ONE PIECE ci lascerà per un po' di tempo.

Stando a quanto riferito dal sempre affidabile @pewpiece, in seguito all'uscita del capitolo 1111, ONE PIECE andrà in pausa. Non si tratta del solito stop settimanale. Pare che ONE PIECE mancherà per ben 3 settimane. Ciò vuol dire che ONE PIECE 1112 uscirà il 21 aprile 2024. I motivi di questa pausa attualmente sono un mistero, ma presto Eiichio Oda fornirà spiegazioni ai suoi lettori. A ogni modo, la programmazione è definita. Il 28 aprile 2024 ci sarà ONE PIECE 1113, ma poi ci sarà una nuova pausa dovuta alla Golden Week. ONE PIECE 1114 arriverà il 12 maggio 2024. Ci aspetta dunque un lungo periodo fatto d'interruzioni.

