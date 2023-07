Quante pause ha fatto il manga di ONE PIECE in totale? Più di 100: il numero preciso

Ci sono dei manga che fanno pause lunghissime. Nana è uno di questi, ma anche Hunter x Hunter, Bastard e altri si distinguono particolarmente. Non ricade in questa categoria ONE PIECE, il manga dei record di Eiichiro Oda pubblicato su Weekly Shonen Jump regolarmente dall'ormai lontano 1997, quasi trent'anni fa.

Tuttavia, non si può dire che Eiichiro Oda non faccia pause. Nonostante la pubblicazione settimanale della rivista, almeno una volta al mese il mangaka si prende uno stop, posticipando l'uscita del capitolo. Capita anche talvolta che ci siano dei gravi problemi di salute che il mangaka deve risolvere e, pertanto, Weekly Shonen Jump gli concede una pausa lunga. Nel corso degli ultimi 26 anni di pubblicazione, ONE PIECE di pause ne ha fatte quindi molte. Ma di preciso quante pause ha fatto il manga di ONE PIECE?

La prima pausa avvenne nel 2001, nel #12 della rivista di quell'anno che fu pubblicato a febbraio. In quel momento, era prevista l'uscita del capitolo 172. Nello stesso anno, Eiichiro Oda non fece altre pause, ma dall'anno successivo il numero iniziò a intensificarsi leggermente. Anno dopo anno, Weekly Shonen Jump ha deciso di concordare sempre più stop al proprio mangaka di punta, in maniera tale da permettergli sia di pensare alla storia con la dovuta calma che non farlo stressare troppo fisicamente.

Il numero di pause è aumentato a dismisura nel corso degli ultimi anni, in particolare dal periodo Covid in poi, dove ormai è prassi fare uno stop ogni tre settimane. Pertanto, il numero totale di pause di ONE PIECE è 160. Questo numero considera anche il recente stop di Eiichiro Oda per l'intervento agli occhi che andrà a curare il suo astigmatismo. In sostanza, è come se l'autore avesse saltato tre anni e tre mesi di pubblicazione: senza queste pause, ONE PIECE in questo momento starebbe per pubblicare il suo capitolo 1246 e sarebbe nel pieno della saga finale.