Quante pause fa ONE PIECE in un anno? La pubblicazione di Oda su Weekly Shonen Jump

ONE PIECE è pubblicato su Weekly Shonen Jump, rivista che, come si può intuire già dal nome, viene pubblicato con cadenza settimanale. Ogni lunedì le avventure disegnate da Eiichiro Oda e da altri mangaka arrivano sotto forma di capitoli sul magazine. Ma è anche noto che ogni tanto ONE PIECE si prende una settimana di pausa.

Da diversi anni ormai Oda si prende uno stop di una settimana. Ma di preciso quante pause fa ONE PIECE in un anno? Il numero inevitabilmente varia molto. Infatti circa una decina di anni fa, Oda andava in pausa irregolarmente, per poi passare a una routine di circa una pausa ogni 4 capitoli e, infine, a una pausa ogni 3 capitoli dopo l'arrivo della pandemia da Covid-19 a metà 2020.

Ad esempio, nel 2011 ONE PIECE fece 5 pause e nel 2012 ne fece 6. Dal 2013 il ritmo iniziò a cambiare e divenne più stabile: in seguito all'operazione alle tonsille subita a metà 2013, il mangaka iniziò a seguire la routine di una pausa ogni 4 capitoli, passando quindi a 8-9 pause all'anno. Questo ritmo è stato alterato dall'arrivo della pandemia che ha costretto a diverse pause ONE PIECE per la riorganizzazione del lavoro e per tenere il mangaka al sicuro dagli effetti della pandemia. Infatti, nel 2020 Oda ha fatto ben 13 pause. In questa prima parte di 2021, invece, il mangaka è già arrivato a 7 pause e per questo è possibile che arrivi anche stavolta a 12-14 pause in un anno.

A queste vanno aggiunte le pause di Weekly Shonen Jump che solitamente si ferma in quattro periodi dell'anno: Natale, Capodanno, Golden Week e Obon. Queste 4 pause obbligate aumentano quindi il numero di stop di ONE PIECE. Infine, nel 2020 vanno considerate altre due pause obbligate della rivista, rendendo quindi il 2020 l'anno in cui ONE PIECE ha fatto più pause in assoluto, con ben 19 settimane di stop.

Questo sicuramente sposterà più in avanti la conclusione della saga di Wano, ma è necessario per tenere l'autore di ONE PIECE in salute.