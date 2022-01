Tutti pazzi per Lamù: tante fan art dedicate, gli appassionati non vedono l'ora

Lamù è una delle opere più importanti del mondo dei manga. Rumiko Takahashi ha gettato le basi per un genere il cui canone è presente ancora oggi nelle opere odierne. Tra manga e anime, entrambi progetti abbastanza lunghi, Lamù ha conquistato tanto pubblico che è letteralmente esploso di gioia dopo gli annunci degli ultimi giorni.

L'annuncio del nuovo anime di Lamù in arrivo quest'anno ha fatto impazzire gli appassionati. Nessuno si aspettava un annuncio del genere, specie a distanza di così tanti anni dalla prima messa in onda della serie. Ovviamente in rete, tra Twitter, Reddit e altri social, non sono mancati gli apprezzamenti per il nuovo progetto in arrivo nel corso del 2022 e che in parte è ancora avvolto nel mistero.

L'aliena col costume tigrato intanto è stata protagonista di tanti disegni. Alcuni illustratori giapponesi e non hanno presentato su Twitter le loro fan art su Lamù. Ispirandosi anche all'inizio dell'anno della tigre, la ragazza è diventata una sorta di mascotte di quest'anno grazie al costume tigrato. Gli illustratori che trovate in basso sono Panaceus, Jun Jonta, Asuasu413 e Y2Axxs che hanno messo in primo piano Lamù ma senza far mancare qualche altro personaggio, come lo scapestrato Ataru Moroboshi.

Lamù è stata presentata con un teaser trailer che, seppur con pochi secondi a disposizione, fa già assaporare la nuova grafica realizzata dallo studio di Jojo.