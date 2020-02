Tutti pazzi per My Hero Academia: un animatore di Boruto dedica uno sketch a Lemillion

Concorrenza o no, tutti amano My Hero Academia. L'anime di Studio Bones del resto sta trasmettendo l'ennesima ottima stagione, piena di scontri epici e di personaggi incredibilmente carismatici. Proprio a questo proposito è intervenuto l'animatore di Boruto sekibeing, decidendo di omaggiare il giovane eroe Lemillion con un fantastico sketch.

Come potete vedere in calce, l'autore ha realizzato l'artwork ispirandosi dallo scontro tra Overhaul e il leader dei Big Three, ridisegnato per l'occasione con uno stile un po' più vicino a quello dell'anime di Studio Pierrot. L'illustrazione è stata premiata dagli utenti con oltre 3000 like.

La battaglia in questione è stata mostrata nell'episodio 11 di My Hero Academia, puntata in cui il giovane Mirio Togata, per l'occasione nei panni di Lemillion, ha dovuto affrontare il leader reggente della Yakuza Kai Chisaki per salvare la piccola Eri. La battaglia si è conclusa a favore dei villain dopo l'entrata in scena del membro della Shie Hassaikai Shin Nemoto, che sfruttando i proiettili cancella-Quirk è riuscito a rendere inoffensivo l'eroe. Tuttora, l'aspirante eroe è privo della sua peculiare abilità.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati dell'anime poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione dell'ultimo episodio di My Hero Academia.