Tutti pazzi per My Hero Academia, anche la rapper Megan Thee Stallion omaggia la serie

La fama di My Hero Academia continua a crescere a livelli esponenziali e dopo aver catturato l'interesse di star del calibro di Katy Perry e Snoop Dogg, ha raggiunto anche una delle nuove leve più promettenti della scena hip hop femminile statunitense: la giovane Megan Thee Stallion.

L'artista in realtà non ha mai nascosto la sua grande passione per gli anime, e si è sempre detta offesa del fatto che alcuni suoi fan pensassero che fingesse per attirare nuovo pubblico. Durante un'intervista concessa a XXL la rapper dichiarò: "Idee sbagliate su di me? C'è questo gruppo di persone a cui non va giù che mi piacciono gli anime. Non capisco il perché, è davvero una str**zata!".

Sempre a questo proposito, lo scorso agosto Megan Thee Stallion decise di posare per un photoshoot dell'importante rivista statunitense Paper Magazine proprio nei panni di Shoto Todorki. Recentemente poi, la ragazza ha portato il suo amore ad un livello successivo condividendo sul suo profilo Twitter una fan art genderbent dell'eroe dedicatagli da Crunchyroll. Potete vedere tutto il materiale in calce all'articolo.

My Hero Academia comunque non è nuova a situazioni di questo tipo. Come ricorderete infatti, durante il San Diego Comic-Con 2019 il panel della serie poté vantare addirittura la presenza di Adam Gettis e Marcus Davenport, due giovani star dell'NFL.

E voi cosa ne pensate? My Hero Academia sa meritando il successo riscosso? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui ve lo foste perso invece, vi ricordiamo che il decimo episodio dell'anime è disponibile su VVVVID dallo scorso sabato!