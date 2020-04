Tutti pazzi per Naruto, persino Drake omaggia l'anime sul suo profilo Instagram!

Sono passati più di tre anni dalla conclusione di Naruto, l'adattamento anime tratto dal manga di Masashi Kishimoto. L'opera, famosa ormai in tutto il mondo, ha una fan base molto ampia che spazia dai giovanissimi ai veterani delle serie: e se vi dicessimo che in questo contesto si annovera anche l'icona hip hop Drake?

Il rapper non ha mai nascosto la sua passione per Naruto, ma finora sono state decisamente poche le occasioni in cui ha sfoggiato al grande pubblico il suo amore per l'opera. Come potete vedere in calce comunque le cose sono cambiate, visto che Drake ha deciso di festeggiare il successo della sua nuova hit Toosie Slide bevendo un bicchiere con Sasuke Uchiha.

L'immagine è presente tra le Instagram stories odierne del rapper, subito dopo le brevi clip utilizzate per pubblicizzare il suo nuovo pezzo. L'artista del resto non ha mai nascosto la sua amicizia con Michael B. Jordan, altra star fissata con l'anime di Naruto, e chissà che non sia stato proprio l'attore a convincerlo a iniziare la serie.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti del successo dell'anime? Scrivetecelo nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto invece, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione di Naruto Shippuden e fateci sapere cosa ne pensate con un commento!