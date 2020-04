Tutti pazzi per Noelle: i fan stanno apprezzando sempre di più l'eroina di Black Clover

In un'epoca in cui Weekly Shonen Jump fatica a serializzare opere longeve e di successo, nonostante alcuni casi eccezionali come Demon Slayer, ci sono alcuni titoli come Black Clover che continuano a reggere il peso della nuova generazione di manga. Il fumetto di Yuki Tabata, infatti, è una delle serie più apprezzate nel panorama shonen.

L'affascinante mondo magico di Black Clover, che abbiamo analizzato nel nostro speciale di approfondimento che vi consigliamo caldamente di recuperare, è una delle opere più longeve della rivista, con oltre 240 capitolo all'attivo e una serie televisiva con ben 132 puntate. Il manga, attualmente, gode di ottime vendite e la serie è tuttora lontana da una prossima conclusione. Con Haikyuu! vicino alla fine, la perla di Tabata sensei è ora una delle serie più importanti di Weekly Shonen Jump e, pertanto, continuerà ancora a lungo a far parlare di sé.

Con il tempo, inoltre, nonostante una sceneggiatura altalenante, i fan hanno imparato ad apprezzare i protagonisti, in particolare l'eroina della serie, Noelle. L'evoluzione della giovane Silva ha mutato profondamente il suo carattere e, con esso, anche anche il suo character design. Scelte che hanno trovato l'ottimo riscontro da parte degli appassionati che adesso non possono fare più a meno della beniamina di Black Clover. In calce alla notizia, infatti, i fan ne hanno approfittato per discutere sulla caratterizzazione del personaggio che risulta essere una delle più studiate dell'opera.

E voi, invece, cosa ne pensate di Noelle, vi piace come personaggio? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.