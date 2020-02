Tutti pazzi per Parasite: i complimenti di Makoto Shinkai, Naoki Urasawa e altri mangaka

Il regista e sceneggiatore sudcoreano Boong Joon-ho ha recentemente scritto la storia, portando a casa durante la notte degli Oscar ben quattro statuette per il suo film Parasite. I complimenti sono arrivati da tutte le parti del mondo e tra i messaggi di congratulazioni, non sono certo mancati gli omaggi di alcuni importanti mangaka.

Naoki Urasawa, autore dello storico manga Monster, ha realizzato la bellissima immagine visibile in copertina ed in calce, raffigurante il regista con in mano una delle sue statuette. Makoto Shinkai, autore di Your Name e Weathering With You, si è unito al coro twittando: "Grande risultato per Parasite! Un film asiatico che vince in ben 4 categorie!", così come l'autrice di Domestic Girlfriend Kei Sasuge, che ha scritto: "Oscar al miglior film per Parasite? Incredibile! Davvero un ottimo lavoro, l'ho trovato interessante!". Anche Eunyoung Choi, producer della stella nascente "Keep Your Hands Off Eizouken" si è fatto avanti, condividendo una citazione di Boong Joon-ho.

Parasite è il primo film straniero della storia a conquistare così tante statuette, un record incredibile che ha reso orgoglioso il popolo asiatico. La Corea del Sud oltretutto è tornata da qualche anno a competere nell'industria dei fumetti grazie ai suoi manhwa, tra cui si annoverano opere del calibro di Solo Leveling e Tower of God. Proprio quest'ultimo avrà presto un adattamento anime curato da uno studio giapponese, segno del grande rispetto tra le due nazioni.

