Peacemaker, Garth Ennis racconta la sua tragica origin story

Per celebrare il successo ottenuto dalla serie su Peacemaker di James Gunn, DC Comics propone un one-shot firmato da Garth Ennis intitolato Peacemaker: Disturbing the Peace. Si tratta di un fumetto appartenente all'etichetta DC Black Label che racconterà la tragica (e violenta) origin story di Peacemaker.

Mentre la serie con protagonista John Cena continua a raccogliere consensi (come dimostra il punteggio di Peacemaker su Rotten Tomatoes), Garth Ennis si appresta a raccontare l'origine del supereroe. Peacemaker: Disturbing the Peace sarà un one-shot pubblicato in formato di prestigio disegnato da Garry Brown e, come gli altri fumetti appartenenti all'etichetta Black Label, destinato ad un pubblico maturo.



"Molto prima di unirsi alla Suicide Squad, Christopher Smith, nome in codice Peacemaker, incontra una psichiatra - una donna pericolosamente ossessionata dal suo passato violento e bizzarro", recita la sinossi pubblicata da DC Comics. "Dalla sua tragica infanzia al suo servizio militare oltreoceano, alle numerose missioni con le Forze Speciali, Smith ha ben più di uno scheletro nel suo armadio. Ma chi sta in realtà analizzando chi? E se questo viaggio nei ricordi portasse ad ulteriori vittime?".



Peacemaker: Disturbing the Peace #1 verrà pubblicato il 25 Gennaio 2022 negli Stati Uniti. In calce, oltre alla cover principale e alcune variant, condividiamo anche le pagine della preview pubblicata da DC Comics. A Giugno 2022 leggeremo un'ulteriore storia dello sceneggiatore britannico: infatti Garth Ennis è al lavoro su una graphic novel per 2000AD.