Peach Momoko al lavoro su un remake della Civil War Marvel in stile Samurai

La celebre storyline Civil War, che nel 2006 ha visto Iron Man e Capitan America farsi la guerra, e che è stata scelta da Marvel come base per la trama del terzo film di Capitan America (qui la nostra recensione di Captain America Civil War), sta per essere reinterpretata dalla celebre fumettista Peach Momoko.

L'artista giapponese è infatti al lavoro su Demon Wars: The Iron Samurai, nuova iterazione della saga Demon Days che punta a mescolare storie e personaggi dell'Universo Marvel con elementi del folclore giapponese. In particolare, in The Iron Samurai, Momoko metterà in scena una storia che vedrà la presenza di "un uomo in un'armatura samurai senziente, un individuo alato con una maschera da falco, una persona pantera ed un mostro rosso con sembianze serpentiformi ed un mortale appetito".



"Sono molto felice di poter espandere la serie e mostrare l'amore che mi lega al folclore giapponese e il modo in cui ispira le mie nuove storie attraverso la mia lente-Momoko", ha dichiarato la fumettista giapponese. "Sono anche molto emozionata di poter reinterpretare altri personaggi perché amo cimentarmi nel character design!".



Un esempio recente di character design realizzato da Peach Momoko è l'illustrazione con protagonista una fusione di Gwen Stacy e Wolverine che verrà utilizzata come Variant Cover per Gwenverse #2.



"È un onore poter raccontare la mia versione dell'evento Marvel Comics Civil War", ha continuato Momoko. "La mia storia e i miei personaggi sono molto differenti rispetto a quelli visti nell'Universo Marvel princiaple, e la serie darà ai lettori l'occasione di scoprire altri livelli di interpretazione e approcci differenti allo storytelling Marvel".



Demon Wars: The Iron Samurai, scritta e illustrata da Peach Momoko, sarà una miniserie in quattro numeri che avrà inizio, negli Stati Uniti, il 13 Luglio 2022. In calce, condividiamo anche le cover del primo numero, realizzate dalla stessa Momoko.