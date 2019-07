Il peculiare anime African Office Worker si mostra in un nuovo trailer

Nel corso della giornata odierna, il sito web dedicato ad African Office Worker, adattamento anime del manga Africa no Salaryman (Businessmen in Africa) realizzato da Gamu, ha pubblicato un video promozionale, una nuova key visual - visionabile a fondo news - e numerose informazioni su staff e doppiatori.

Il video, caratterizzato anche dalla presenza di sottotitoli in inglese, ha rappresentato anche l'occasione perfetta per annunciare quando la serie andrà effettivamente in onda, con la premiere attualmente attesa per questo ottobre su Tokyo MX. Il trailer permette inoltre di ascoltare l'opening theme dell'anime, intitolata "Soul Flag". Nel cast di doppiaggio figurano:

Akio Ohtsuka come Lion

Kenjiro Tsuda come Lizard

Hiro Shimono come Toucan

Hina Kino come Sasshō Hamster

Akira Ishida come Company President Turtle

Tetsuya Tatamitani è stato posto come director chief animation director, art director, background artist, color designer e director della fotografia. Hotzipang si sta occupando del processo d'animazione dell'opera e ha lavorato per il character design. Yūichirō Momose sta scrivendo e supervisionando la sceneggiatura mentre Tako Yamaguchi sta lavorando la soundtrack.

Il manga - rientrante nella categoria comedy - narra le vicende di un leone, una lucertola e un tucano ritrovatisi a vivere come impiegati in una società capitalista in Giappone, di fatto dovendo affrontare situazioni uniche in quanto animali ritrovatisi a vivere oltre la Savana. Gamu ha iniziato la pubblicazione dell'opera su Gene Pixic nel dicembre 2014. Il successo riscosso ha poi successivamente ispirato un anime che ha debuttato nell'app per smartphone "Tate Anime" (Vertical Anime) di Production I.G (ora "Anime Beans") nel giugno 2017, serie che presentava un cast totalmente diverso rispetto a quello del nuovo progetto.