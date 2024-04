Il peggior anime di sempre? Per i fan non ci sono dubbi, è LUI

Esistono anime che hanno avuto una seconda stagione deludente e serie che hanno colpito in negativo fin dal principio. È complicato decidere quale sia stato il peggior anime di sempre, ma una nuova discussione emersa in un forum online potrebbe offrirci più di un suggerimento.

I partecipanti al dibattito hanno avuto modo di riflettere sul perché determinati anime vengano considerati pessimi e ciò ha innescato una serie di risposte variegate ed interessanti.

C'è chi predilige la narrativa, la coerenza nella trama o lo sviluppo dei personaggi e chi si concentra sul comparto tecnico, sulle animazioni e sulla resa visiva in generale.

Infatti, una storia mal scritta, dei protagonisti non approfonditi e dei combattimenti animati in modo approssimativo sono tutti elementi che possono decretare il fallimento di un'opera.

Tra gli anime nominati con maggior frequenza dalla community figura sicuramente EX-ARM, che è riuscito a sbagliare in praticamente ogni aspetto menzionato. Questo anime è dotato di una computer grafica ridicola, una colonna sonora sottotono e una trama che fatica ad ingranare.

Non mancano poi citazioni a Big Order, Ousama Game e Mayoiga, dei veri classici del trash.

Eppure, un utente in particolare è riuscito a descrivere accuratamente quello che per lui è l'esempio più lampante di anime scadente.

Sentendo che molti fan sono rimasti scottati da EX-ARM, l'utente in questione ha voluto spiegare che Pupa, probabilmente, è impareggiabile in quanto a bruttezza. La trama è incomprensibile, le animazioni non sono state minimamente curate e la storia del manga è stata compressa in mini-episodi da cinque minuti.

Che sia davvero Pupa il peggior anime di sempre? Cosa ne pensate? Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che qui su Everyeye abbiamo già parlato dei peggiori anime di sempre, quindi potreste trovare interessanti consigli su come passare una serata in allegria con gli amici!

