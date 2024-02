I peggiori anime di sempre: 4 serie che hanno stupito per i motivi sbagliati

Il mondo degli anime, pur essendo estremamente ricco e variegato, non sempre è in grado di offrire prodotti degni di attenzione. Anche se, di recente, l'industria ci ha deliziato con Frieren, l'anime rivelazione del 2023, ci sono diversi esempi di serie di dubbia qualità che sono rimaste impresse nella mente per i motivi sbagliati. Quali sono?

Berserk (2016)

Iniziamo con uno dei casi più eclatanti in assoluto. L'adattamento anime dell'opera del compianto Kentaro Miura è un esempio perfetto di come rovinare i contenuti del materiale di riferimento. Non solo la narrativa è stata notevolmente compressa, tagliata e riscritta in modo raffazzonato, ma il comparto tecnico del prodotto è caratterizzato da una CGI imbarazzante e arretrata, che rende i personaggi inespressivi e vuoti.

EX-ARM

Questo anime è così poco curato e mediocre che è riuscito, in alcuni casi, a fare il giro e diventare una delle serie più amate (ironicamente) dell'intero medium. I combattimenti sono pessimi, i movimenti dei personaggi innaturali e legnosi. EX-ARM, oltre a potersi "vantare" di avere una CGI che rivaleggia e, forse supera, quella di Berserk (2016) per bruttezza, ha anche una trama fantascientifica estremamente derivativa e poco interessante.

Super Kid

Vi manca l'anime di Dragon Ball e non sapete come riempire questo vuoto? Non fate affidamento su Super Kid. Parliamo di un clone dell'opera di Toriyama senza arte né parte, con audio e video talmente di bassa qualità che, ancora oggi, viene da chiedersi se fosse un problema di trasmissione del video oppure no. Ad ogni modo, un anime dimenticabile come pochi altri.

Gibiate

Se siete rimasti colpiti dalle folgoranti sequenze di Jujutsu Kaisen 2 e avete bisogno di un altro anime action che possa soddisfare i vostri cuori desiderosi di battaglie al cardiopalma, Gibiate è la serie che vi farà passare la voglia dell'intero genere. Confuso, affrettato e animato in maniera approssimativa, questo anime, ambientato in un mondo in cui una pandemia trasforma gli umani in mostri basati sulla loro etnia (che assurdità!), è stato un fallimento sotto ogni punto di vista. Nonostante i grandi nomi dietro la produzione, Gibiate è assolutamente dimenticabile e, molto semplicemente, brutto.