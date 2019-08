La pellicola animata Your Name è da oggi disponibile su VVVVID

Nel corso della giornata odierna, è stato reso noto che Your Name, apprezzatissima pellicola animata scritta e diretta da Makoto Shinkai, è da oggi disponibile gratuitamente per tutti gli interessati sul sito dedicato allo streaming VVVVID, una notizia che farà sicuramente la felicità di molti.

Qui di seguito potete leggere la sinossi del film pubblicata dal portale streaming:

"Mitsuha Miyamizu e Taki Tachibana alzano lo sguardo e vedono lo stesso cielo dipinto di blu, dove la scia di una cometa illumina il mare di stelle come un faro nella notte. Dinnanzi a questo spettacolo, i loro pensieri attraversano veloci la distanza che li separa. Hanno passato tantissimi giorni insieme, ormai conoscono ogni sfumatura l'uno dell'altra. Eppure non si sono mai incontrati. Da questa premessa nasce il sogno di Your Name, il film campione di incassi che ha consacrato Makoto Shinkai nel firmamento dell'animazione giapponese."

Your Name è un film d'animazione giapponese del 2016 scritto e diretto da Makoto Shinkai. Prodotto da CoMix Wave Films e distribuito da Toho, l'apprezzatissimo lungometraggio è correlato all'omonimo romanzo dello stesso Shinkai, pubblicato il 18 giugno 2016. Masayoshi Tanaka si è occupato del character design e il gruppo musicale Radwimps ha composto la colonna sonora. Il film è stato presentato per la prima volta all'Anime Expo 2016 svoltosi a Los Angeles il 3 luglio 2016, e successivamente in Giappone il 26 agosto 2016.

L'opera si è rivelata un successo commerciale, sia riguardo al mercato del cinema che a quello dell'home video. Nel primo weekend di proiezione il film ha guadagnato in Giappone 930 milioni di yen ed è stato visto da 688.000 persone, rivelandosi come il quarto film più visto della nazione. Al di fuori del Giappone, il film ha avuto incassi considerevoli che hanno contribuito ad ampliare il pubblico della pellicola, oramai composto da milioni di spettatori. In Italia Your Name ha incassato in totale 541.543 euro grazie a un'affluenza di 53.666 spettatori. Gli incassi hanno registrato una crescita continua, passando dai 113.306 euro del primo giorno ai 231.170 del terzo. Il risultato ha poi convinto la distribuzione a riportare il film nelle sale per altre due giornate, il 31 gennaio e il 1º febbraio 2017, e successivamente anche il 9 e il 10 febbraio 2017. L'incasso totale è stato di circa 700.000 euro.