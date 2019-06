Penguin Highway: disponibile da oggi l'edizione Blu-Ray & DVD

Nel luglio del 2018 fu mostrato il primo trailer di Penguin Highway, il film diretto da Hiroyasu Ishida tratto dall'omonimo romanzo per ragazzi di Tomihiko Morimi.

La pellicola debuttò nei cinema giapponesi il 17 agosto successivo ed arrivò in Italia nel Novembre dello stesso anno, grazie alla distribuzione di Nexo Digital. Oggi, un anno dopo, Dynit ha annunciato che saranno messi in vendita dei Blu-Ray dell'opera, disponibili fino ad esaurimento scorte per un prezzo speciale di circa 22 euro.

Penguin Highway durante il periodo di uscita venne accolto positivamente da critica e pubblico,che ne sottolinearono la bontà della trama e la caratterizzazione dei personaggi. La sinossi del film recita quanto segue: "Aoyama è uno studente modello di 10 anni con un modo tutto suo di vedere e conoscere il mondo: tiene dei quaderni su cui annota quotidianamente le sue osservazioni, i suoi esperimenti e le sue esplorazioni. Un giorno alcuni pinguini compaiono improvvisamente nella città in cui vive. Ma, così come sono apparsi, misteriosamente spariscono. Aoyama parla di questa strana apparizione con una giovane donna, l’igienista dentale della clinica che frequenta. Quando la sua “sorellona” lancia una lattina e questa si trasforma in un pinguino, Aoyama decide di investigare e di scoprire le cause di questa apparizione.".

Vi ricordiamo inoltre che Dynit ha recentemente reso disponibile la nuova collectors dedicata a Sword Art Online:Alicization.