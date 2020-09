Penultima evoluzione di Eevee in una fanart: come sarebbe il pokémon se di tipo terra?

Le evoluzioni dell'anime Pokémon hanno sempre affascinato. Come si evolverà una data creatura? Sotto quali criteri, e quanto diventerà forte? Se per molte di queste creature tascabili è facile prevedere certe cose come aspetto e tipologie, non è possibile fare lo stesso per Eevee, dotato di un ramo evolutivo molto particolare.

Dopo le evoluzioni canoniche mostrate nei videogiochi e nell'anime di Pokémon, il fan PTickles ci ha mostrato nel corso degli ultimi mesi le sue versioni delle evoluzioni mancanti di Eevee. Le ultime che vi abbiamo presentato sono:

Stavolta arriva invece l'ottava evoluzione di Eevee creata dal fan, basata sul tipo terra. Se il pokémon aumenta di livello tramite una tempesta di sabbia, evolverà in Sphinxeon, figura che potete ammirare in basso. Mantenendo il classico stile del videogioco e delle altre evoluzioni, PTickles ci presenta una creatura dal colore marroncino con striature color sabbia. Ma la caratteristica principale è quella che richiama alla sfinge, sia nel nome che negli anelli.

Un Eevee molto ispirato quindi alla cultura egizia e che è particolarmente piaciuta ai fan su Reddit, tanto che alcuni hanno anche abbozzato una possibile descrizione sul Pokédex. Godetevi questo Eevee di tipo terra, in attesa che arrivi la versione di tipo drago.