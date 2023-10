Perché alcune live-action di anime falliscono? Parla il regista di One Piece Netflix

La serie live-action di One Piece, prodotta da Netflix, è stato un vero successo, ma non è solo merito dell'interessante opera di Eiichiro Oda. Dopotutto, negli anni abbiamo visto diversi capolavori degli anime e dei manga venir trasportati in film o serie televisiva, ma non ha mai raggiunto il cuore del pubblico.

E' difficile cercare di dare una risposta sul perché tutte queste rivisitazioni non avessero mai funzionato prima d'ora. Tuttavia, il regista dei primi due episodi del One Piece di Netflix, Marc Jobst, ha dato una sua interpretazione a riguardo.

Marc Jobst è stato intervistato dal sito ComicBook.com e gli è stato chiesto perché One Piece è riuscito a catturare il pubblico mentre altre opere antecedenti non sono riuscite nell'intento. Il regista ha risposto in questo modo:

"[One Piece di Eiichiro Oda] è molto divertente e una delle libertà che hanno coloro che lavorano nel campo del 2D è che non sono vincolati dal 3D, il che significa che quelle storie a volte possono esplodere", ha cominciato così Jobst. "Sono liberi di usare la loro immaginazione per mostrare ogni sorta di follia perché non sono vincolati dalla realtà."

Ma questo è proprio ciò che rende l'adattamento in 3D così impegnativo, "Questo rende una vera sfida adattare la live-action perché dobbiamo fare un passo indietro... e dobbiamo riportare la storia alla realtà, in una tale modo che sia fedele al manga e a tutto il resto, ma anche radicato in una sorta di autenticità in modo che il pubblico dica 'Intraprenderò questo viaggio con queste persone perché anche se loro possiedono abilità gommose e possono fare cose folli, oppure Buggy può dividersi in migliaia di pezzi diversi, in qualche modo credo nel loro viaggio emotivo e mi interessa il loro viaggio emotivo.' "