Perché l'anime di Boruto: Naruto Next Generations non ha seguito il manga fino ad ora?

In occasione del Jump Festa 2020, finalmente, si è tenuto un panel ufficiale dedicato a Boruto: Naruto Next Generations, in cui sono stati rivelati alcuni dettagli in merito all'arco narrativo dei banditi Mujina. In particolare, è stato chiarito un concetto molto caro ai fan dello spin off di Naruto Shippuden.

Proprio come aveva confermato Ukyo Kodachi qualche giorno fa, il futuro dell'anime si prospetta più roseo del previsto. Dopo un'interminabile carrellata di spin-off, a tratti ingiustificabile, finalmente Studio Pierrot ha confermato che la prossima saga seguirà fedelmente l'omonimo manga. In occasione dell'evento nipponico di Shuiesha, la produzione ha risposto in merito alle puntate filler che hanno dilatato considerevolmente la narrazione. Le risposte, in particolare, si dividono in due punti:

La decisione di riprendere la trasposizione del manga non è stata dettata dalle numerose lamentele da parte dei fan (sia in oriente che in occidente);

Lo staff ha lavorato con una coordinazione oltremisura nella stesura della nuova saga. La pre-produzione è iniziata con molti mesi di anticipo per preparare l'arco narrativo nel migliore dei modi e, pertanto, la decisione di riprendere l'adattamento del manga non è stata una scelta casuale;

Dunque, il team ha giustificato in tal modo i numerosi episodi che hanno riempito di filler l'anime di Boruto: Naruto Next Generations. E voi, invece, che aspettative avete per il futuro del franchise? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.