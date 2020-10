Perché l'anime di Dragon Ball Z è meglio di Dragon Ball Super: parliamone!

Dragon Ball Z è un anime leggendario. Ispirato alla seconda parte, la più famosa, dell'opera di Akira Toriyama, ancora oggi viene trasmesso in lungo e in largo, in ogni paese e in ogni lingua. Non c'è nessuno che non conosca Dragon Ball e il merito è proprio di questi epici scontri e le grandi morti rappresentate in Dragon Ball Z.

Negli ultimi anni però il franchise è tornato a produrre storie nuove e non solo più tramite film, ma anche con un anime. Dragon Ball Super amplia il mondo creato anni fa da Toriyama, lo fa ponendosi come midquel e aggiungendo tanto alla mitologia di questo fantastico mondo. Ma il risultato non è stato lo stesso ottenuto col precedente. Perché Dragon Ball Z è meglio di Dragon Ball Super? Vediamo alcuni punti in cui possiamo confrontarli.

Un parterre di personaggi più ampio: Dragon Ball Z è sempre la storia di Goku, così come Dragon Ball Super. Ma in quest'ultimo anime la presenza del saiyan protagonista è eccessiva rispetto al resto del cast, che durante la serie Z riusciva a incidere di più e trovare più spazio.

Le trasformazioni: la forma da Super Saiyan di Goku è impossibile da eguagliare quando si tratta di iconicità e leggendarietà . Certo, poi si è ramificato in tante trasformazioni come la verione 2 e 3, quelle di mezzo, ma il tutto è risultato molto più coerente della scelta di inserire la versione God e l'Ultra Istinto di Dragon Ball Super che più che altro hanno dato tanto sfogo a colori diversi invece del classico biondo.

Antagonisti migliori: mettiamo sulla bilancia da una parte Vegeta, Freezer, Cell e Majin Bu, dall'altra Beerus, Hit, Zamasu e Jiren. Il paragone è impietoso, i nemici di Dragon Ball Z hanno un carisma infinitamente superiore rispetto ai secondi.

Una grafica più accattivante: con Dragon Ball Super abbiamo assistito a un cambio nel character design, alle linee e altri elementi grafici tra animazioni e scelte stilistiche che hanno portato alla creazione di un Dragon Ball diverso dal solito. Lo stile utilizzato invece in Dragon Ball Z ancora oggi è il preferito dai fan, che non perdono occasione per riadattare i nuovi personaggi col vecchio stile.

C'è comunque da dire che Dragon Ball Super ha avuto episodi buoni ed è stato un crescendo. Una eventuale serie Dragon Ball Super 2 potrebbe provare a eguagliare Dragon Ball Z?